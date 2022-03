Georgina Rodríguez organiza festa surpresa para os filhos

Georgina Rodríguez organizou, esta segunda-feira, uma festa surpresa em casa para os filhos mais novos.

A três dias do aniversário da filha, Alana Martina, a namorada do internacional português desfrutou de uma manhã divertida com os três filhos mais novos, tal como revelou nas redes sociais.

Georgina Rodríguez partilhou, no perfil de Instagram, fotografias e vídeos da surpresa que organizou para os filhos, os gémeos Eva e Mateo e Alana, com direito a tendas iluminadas, balões, brinquedos e doces. “Surpresa”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Alana Martina, de dois anos, é a única filha em comum de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. O jogador da Juventus também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, de dois, e de Cristianinho, de nove, que nasceram com recurso a gestação de substituição.