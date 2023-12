Georgina Rodríguez partilha novos registos de “escapadinha” com Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estiveram em passeio para explorar mais da Arábia Saudita. Nas redes sociais, a empresária partilhou novas imagens.

Na quarta-feira, 13 de dezembro, Cristiano Ronaldo partilhou imagens de um passeio que realizou com Georgina Rodríguez. O casal visitou Alula, uma cidade no noroeste do país, situada na “Rota do Incenso”, com diversas ruínas a visitar.

Agora, foi a vez de “Gio” publicar alguns registos da “escapadinha”. Nas redes sociais, a empresária mostrou várias imagens do seu passeio pela cidade, ao lado do companheiro.

Georgina partilhou diversas fotografias, nas quais surge ao lado de Cristiano Ronaldo e também das paisagens. “Paz e amor em Alula”, escreveu. “O céu nunca deixa de me surpreender com a sua beleza. Obrigada, universo por me presentear com tantas estrelas cadentes nesta viagem”, acrescentou.

O craque português mostrou-se “surpreendido” com a “extraordinária herança humana e natural” na Arábia Saudita.