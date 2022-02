Georgina Rodríguez quer aumentar a família e ter mais filhos

A espanhola falou sobre a possibilidade de ter mais filhos com Cristiano Ronaldo e admitiu que está nos planos do casal.

Quase três anos depois do nascimento da primeira filha em comum com Cristiano Ronaldo, Alana Martina, Georgina Rodríguez respondeu, em entrevista à “Vogue Brasil”, a algumas perguntas relacionadas com a família.

Questionada sobre se quer ter mais filhos, a companheira do “internacional” português da Juventus confirmou que “sim, definitivamente”. Já sobre o casamento optou por não fazer comentários.

Além de Alana Martina, de dois anos, o jogador também é pai dos gémeos Eva e Mateo, de dois, e de Cristianinho, de nove, que nasceram com recurso a gestação de substituição.

Recorde-se que recentemente Georgina Rodríguez afirmou que o casal cuida dos filhos sem ajuda de uma “babysitter”.

