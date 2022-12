Georgina Rodríguez reage a Cristiano Ronaldo como suplente no jogo de Portugal

Georgina Rodríguez reagiu, esta terça-feira, 6 de dezembro, ao facto de Cristiano Ronaldo ter começado o encontro entre Portugal e Suíça como suplente.

Depois das irmãs do atleta terem reagido nas redes sociais, a namorada do futebolista não ficou indiferente à condição de suplente com que o craque português começou o jogo dos oitavos de final, que acabou com vitória da Seleção Nacional (6-1).

“Parabéns, Portugal. Enquanto os 11 jogadores cantaram o hino todas as objetivas estavam colocadas em ti”, começou por escrever a espanhola depois do apito final.

“Que pena não ter podido ver o melhor jogador do mundo durante os 90 minutos. Os fãs não pararam de gritar pelo teu nome. Espero que Deus e o teu querido amigo Fernando continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite”, prosseguiu, referindo-se ao selecionador Fernando Santos.

Antes do início do jogo dos oitavos de final, contra a Suíça, a polémica esteve em torno de Cristiano Ronaldo. É que, durante a partida anterior com a Coreia do Sul, para a fase de grupos, o “capitão” reagiu com palavras menos positivas no momento em que estava a ser substituído.

Em conferência de Imprensa, Fernando Santos afirmou que não gostou das palavras de Cristiano Ronaldo e que a situação já estava resolvida dentro do balneário.