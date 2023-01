Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão juntos há sete anos, data que foi destacada pela espanhola nas redes sociais.

A companheira do craque português partilhou duas imagens antigas do casal para recordar o início da relação com o futebolista.

“Com 22 anos conheci o amor da minha vida. Que lindos”, legendou Georgina Rodríguez.

Recorde-se que o casal já tem duas filhas em comum, Alana Martina e Bella Esmeralda. No entanto, Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.