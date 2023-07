Georgina Rodríguez rendeu-se ao TikTok e já conta com mais de 800 mil seguidores

Georgina Rodríguez aderiu à rede social do momento, o TikTok, e, apesar de só ter um vídeo, já conta com mais de 800 mil seguidores.

Georgina Rodríguez, o fenómeno mundial que já conta com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram e, até mesmo, uma série autobiográfica na maior plataforma de streaming do mundo, a Netflix, criou uma conta no TikTok.

O primeiro vídeo – e único, até ao momento de publicação desta notícia – da companheira de Cristiano Ronaldo na plataforma relata os preparativos e o momento em que pisou a passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, que decorre anualmente na região de Côte d’Azur.

A publicação já soma 350 mil visualizações, em menos de 24 horas, e quase 4000 comentários de seguidores.

Recorde-se que, após uma férias luxuosas a borda de um iate pela costa italiana, Georgina e Cristiano viajaram até ao Algarve, local onde decorre o estágio do Al-Nassr, equipa da Arábia Saudita onde joga o craque português.