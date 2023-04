Georgina Rodríguez responde às críticas de ex-colega de trabalho

Pablo Bone acusou Georgina Rodríguez de ter “ares de prepotência e superioridade”. A resposta não tardou a chegar e veio em tom de gozo.

Pablo Bone, influenciador digital, publicou, dia 1 de abril, um Tik Tok onde alegava ter trabalhado na Gucci com Georgina Rodríguez.

O vídeo ficou caracterizado pelas afirmações pouco positivas que Bone lançou à atual companheira de Cristiano Ronaldo. “A Georgina sempre foi assim, mesmo antes de ter muito dinheiro. Sempre teve esses ares de prepotência e superioridade. Ela sempre tentou ter sucesso e por isso é que trabalhou em várias empresas de luxo, ela conhecia muita gente na noite de Madrid”.

A resposta de Gio não tardou a chegar. Na passada terça-feira, dia 4, a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou o vídeo, através de um fã, nas histórias do Instagram com a frase “Jajaja (risos). Este rapaz assusta o medo”.

As críticas a Pablo não param de surgir e o espanhol já deixou um agradecimento no Instagram pelo apoio recebido. “Muito obrigado por todas as mensagens de carinho e apoio que me têm enviado. Estes são tempos complicados. Só quero que saibam que eu contei a minha verdade e como a vivi”.

Segundo o site “Fama ao Minuto”, muitos cibernautas duvidam que Pablo Bone tenha mesmo trabalhado com Georgina e requerem provas.