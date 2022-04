Georgina Rodríguez passeia na praia ao lado de Cristiano Ronaldo e filhos

Georgina Rodríguez passeou na praia ao lado de Cristiano Ronaldo e dos filhos, Cristianinho, Alana e os gémeos, Eva e Mateo.

Depois de ter utilizado o InstaStories para se despedir das férias “incríveis” em família, a namorada do internacional português publicou uma fotografia em que a família aparece de mãos dadas à beira da água.

“De mão dada com muitos sonhos por cumprir”, afirmou a espanhola na legenda.

Ao longo do período de descanso, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estiveram de férias num iate de luxo, com a família mais próxima e amigos, a passear no mar do Mediterrâneo.

As suspeitas de que a espanhola e o português estão noivos aumentaram quando Gio surgiu no Instagram, com um anel na mão esquerda que não é habitual e a legenda “Sim”.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, Alana Martina, de dois anos. O futebolista é também pai de Cristianinho, de dez, e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram de recurso a gestação de substituição.

