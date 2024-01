Georgina Rodríguez surpreende filhos no Dia de Reis

Georgina Rodríguez preparou uma surpresa para os filhos no Dia de Reis. Empresária e namorada de Cristiano Ronaldo “convocou” os três Reis Magos.

Os filhos de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez tiveram este sábado uma surpresa em pleno Dia de Reis. É que a empresária “convocou” os três Reis Magos, que desembarcaram numa marina para animarem Cristianinho, Bella Esmeralda, Eva, Mateo e Alana.

Georgina Rodríguez resumiu o momento com a frase “minha vida, minha família”, ao que Katia Aveiro, irmã do jogador do Al-Nassr, comentou: “Que ano, amor. Estamos juntos contra tudo e contra todos”.