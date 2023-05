Georgina Rodríguez tem primeira aula de twerk

Georgina Rodríguez partilhou com os milhares de seguidores a primeira aula de twerk que teve com um professor.

Georgina Rodríguez teve a primeira aula de twerk. A empresária e namorada de Cristiano Ronaldo partilhou no perfil de Instagram com os milhares de seguidores o momento em que está a aprender, com um professor, todos os movimentos.

“Primeira aula de twerk”, legendou a namorada do CR7 nas redes sociais, ela que acabou por ser muito elogiada pelos fãs: “Que estilo”, “tão sensual” ou “que maravilha” servem a título de exemplo.

A empresária aparenta estar mais tranquila nas últimas semanas, depois do “susto” que apanhou com o internamento de Alana Martina, filha em comum com Cristiano Ronaldo.