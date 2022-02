Georgina Rodríguez: “Temos a honra de cuidar dos nossos filhos”

A companheira de Cristiano Ronaldo afirmou que o casal cuida dos filhos sem ajuda de uma “babysitter”.

Depois de ter marcado presença na Semana da Moda de Paris, a espanhola falou sobre os filhos, em entrevista à revista “Paris Match”, e revelou detalhes sobre a relação entre a família.

“Não temos babysitter. Temos a honra de cuidar dos nossos filhos, com a ajuda da minha irmã mais velha quando não estou disponível. Mas sou eu quem os leva à escola, que os vai buscar, que faz os trabalhos de casa com eles”, contou.

“Organizei a chegada dos gémeos e também imediatamente cuidei do Cristiano Jr.. Ele é uma criança muito carinhosa, grata e bem-educada, com quem me dou muito bem. É tão fácil e agradável conviver. Amo-os a todos da mesma forma”, acrescentou.

Com quatro anos de relacionamento, a modelo recordou ainda conheceu o internacional português e elogiou-o.

“Foi amor à primeira vista. Nós conhecemo-nos na rua, em Madrid, quando estava a voltar para casa, sem ousar falar um com o outro. Algum tempo depois, ele veio fazer compras na loja de luxo onde trabalhava como vendedora. O destino reuniu-nos novamente numa festa“, contou.

“O Cristiano é uma das melhores pessoas que conheço. Ele protege-me, temos um grande vínculo. […] Tudo me atrai nele“, sublinhou.