Georgina Rodríguez torna-se embaixadora da marca Elisabetta Franchi

Georgina Rodríguez tornou-se na primeira cara global da marca Elisabetta Franchi. A espanhola protagonizou a campanha mais recente.

A namorada de Cristiano Ronaldo, que está a viver em Riade, na Arábia Saudita, foi a escolhida para ser embaixadora da marca italiana. O projeto de estreia da espanhola é a coleção primavera-verão.

“Estou realizada por ser a primeira cara global da Elisabetta Franchi”, escreveu a companheira do “capitão” da Seleção Nacional.

Georgina Rodríguez torna-se na primeira figura internacional a ser cara da marca. “Sempre foi uma mulher alinhada com o meu mundo e é a representação perfeita das mulheres que vestem as minhas criações”, explicou Elisabetta Franchi sobre a namorada do craque.

“Consciência, uma sensualidade forte, mas sempre refinada, com um toque de sofisticação internacional: estes são os valores da marca interpretados por Benati, que soube captar maravilhosamente toda a força do traço que a distingue e a expressão de Georgina Rodríguez”, prosseguiu.