Gerad Piqué diz que é a namorada que lhe escolhe a roupa: “Sou uma marionete”

Gerard Piqué fez uma nova revelação sobre a sua relação amorosa com Clara Chía. O ex-jogador confessou que é a namorada que lhe escolhe a roupa.

Durante a transmissão de um episódio de “Kings League” que ex-futebolista espanhol, que deixou esta época o Barcelona, foi elogiado pelo seu visual e acabou por revelar que é a companheira que escolhe a roupa.

“Eu vou com a minha namorada à loja e ela compra-me as roupas. Eu sou uma marionete”, afirmou, em tom de brincadeira.

Recorde-se que Piqué e Shakira terminaram o casamento no ano passado após uma alegada traição do ex-atleta com Clara Chía.