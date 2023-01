Gerard Piqué perto da antiga casa no aniversário do filho mais velho

O jogador Gerard Piqué esteve perto da casa que dividia com a ex-mulher, Shakira, para deixar o filho mais velho no dia do aniversário.

Depois de ter sido versado nas duras e diretas críticas da artista colombiana após o divórcio, o futebolista espanhol deslocou-se até perto da casa para deixar os filhos, Sasha e Milan, para a festa de aniversário.

Em vez de entrar na antiga casa, o defesa central deixou os filhos na casa da mãe, que vive ao lado da ex-companheira, de acordo com a informação avançada pelo jornal “El Periódico”.

Passado algum tempo, Gerard Piqué ausentou-se das imediações da casa. Segundo a publicação da Catalunha, estiveram na residência 15 crianças a festejar o aniversário de Milan.

Recorde-se que Shakira terá sido traída pelo futebolista com a atual namorada do atleta Clara Chía.