Gerard Piqué terá pedido para passar menos tempo com os filhos

Gerard Piqué terá pedido à justiça uma alteração do acordo com Shakira, com o objetivo de passar menos tempo com os filhos, Milan e Sasha.

Os problemas entre Piqué e Shakira parecem não ter fim. Desta vez, o ex-jogador de futebol terá recorrido à justiça para pedir menos tempo com os filhos, frutos do relacionamento terminado.

Resta agora saber o que motivou esta decisão. Segundo a imprensa americana, no cerne da questão está um desentendimento entre Piqué e o irmão da cantora, Tonino Mebarak.

De acordo com o programa “La Mesa Caliente”, do canal norte-americano “Telemundo”, tudo começou com uma discussão entre Gerard e a artista colombiana, que desencadeou uma reação por parte de Mebarak. O irmão de Shakira defendeu a irmã, dando, pretensamente, socos ao antigo central do FC Barcelona.

A briga só terá terminado com a intervenção dos seguranças, mas não há relatórios policiais que comprovem a presença no local.

Em contrapartida, a imprensa brasileira noticia que o motivo para Piqué recorrer à justiça prende-se com a falta de disponibilidade para viajar dez dias por mês para Miami, uma vez que se encontra a viver na Europa.