Uma fonte próxima da modelo revelou que Gigi Hadid “gosta de namorar” com Bradley Cooper. Os rumores de um possível relacionamento começaram em outubro.

O mais recente casal sensação: ao que parece, Gigi Hadid e Bradley Cooper estão cada vez mais próximos e a modelo, de 28 anos, está a “gostar de namorar” com o ator, de 48, contou uma fonte próxima de Gigi à revista “People”.

“A filha dela estará sempre em primeiro lugar”, continuou, acrescentado que a modelo “adora que o Bradley também seja pai, porque ele entende”. “Ela acha-o mais maduro do que os homens com quem namorou no passado”.

Segundo revelou a mesma fonte à publicação, os jantares entre os dois são frequentes durante a semana e foi, precisamente, num desses jantares que o casal foi flagrado pela primeira vez. Há pouco mais de um mês, Gigi e Bradley foram vistos a sair juntos de um restaurante, no bairro de West Village, em Nova Iorque.

Recorde-se que Gigi Hadid é mãe de Khai, de três anos, da relação terminada com Zayn Malik, e Bradley Cooper também é pai de uma menina, de seis, nascida do relacionamento anterior com Irina Shayk.