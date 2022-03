Gigi Hadid mostra decoração da casa e divide opiniões

A modelo internacional partilhou nas redes sociais várias fotografias do apartamento, em Nova Iorque, e a decoração dividiu as opiniões dos fãs.

Gigi Hadid revelou na conta de Instagram a renovação que fez na casa mas as opiniões sobre o resultado final estão divididas. Alguns fãs criticaram as escolhas arrojadas, enquanto outros destacaram a criatividade e originalidade da manequim.

“Passei o ano passado a desenhar e a selecionar o meu projeto. Claro que tudo ficou certo mesmo antes da quarentena, mas estou entusiasmada pelo tempo que posso passar a desfrutar de todos os cantinhos especiais que foram feitos com a ajuda de alguns dos meus criativos preferidos que abraçaram as minhas ideias e não me chamaram louca”, lê-se na legenda da publicação.

De recordar que Gigi Hadid está grávida da primeira filha em comum com Zayn Malik.

