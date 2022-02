Gigi Hadid partilha primeira foto desde que foi mãe

A modelo internacional exibiu nas redes sociais a boa forma física, apenas um mês depois do nascimento da primeira filha.

A experienciar a maternidade pela primeira vez de forma discreta, Gigi Hadid partilhou no Instagram a primeira fotografia desde que foi mãe e recebeu diversos elogios a propósito da silhueta que apresenta.

Na mesma publicação, deixou ainda uma mensagem para apelar ao voto nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

“Votei antecipadamente na semana passada com minha filha ao meu lado, por uma América que quero que ela veja, não apenas para nós – para concidadãos americanos menos privilegiados, com esperança numa nação que é unificada e empática, e com um líder que é compassivo”, pode ler-se.