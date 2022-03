Gigi Hadid regressa às passarelles com novo visual após gravidez

Depois de seis meses afastada das passarelles, Gigi Hadid regressou à rotina e com um novo visual.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, a modelo norte-americana, de 25 anos, têm-se dedicado a tempo inteiro à filha, Khai, nos últimos seis meses. No entanto, uma publicação no Instagram da marca de luxo Versace, anunciou o regresso de Gigi Hadid à rotina.

A companheira de Zayn Malik fez parte do desfile que revelou a coleção outono/inverno de 2021 da marca, um evento que foi transmitido redes sociais, esta sexta-feira, 5 de março.

No entanto, esta não é a única novidade. Gigi Hadid regressou às passarelles com um novo visual, e surgiu no evento com o cabelo pintado de ruivo, abandonando assim o loiro que a caracterizava.

Recorde-se que a bebé é a primeira filha em comum de Gigi Hadid e Zayn Malik.