Gilmário Vemba e a entrada do irmão Miro no “BB”: “O amor está contigo”

Gilmário Vemba não ficou indiferente à entrada do irmão Miro no programa “Big Brother 2022”, da TVI. O humorista deixou uma breve mensagem de apoio.

O humorista partilhou, no perfil de Instagram, uma imagem do seu irmão, que entrou este domingo, 11 de setembro, na casa mais vigiada do país.

“O meu irmãozinho está no ‘Big Brother’. O amor está contigo”, escreveu o comediante angolano.

Vários internautas manifestaram o seu apoio ao irmão de Gilmário Vemba. “Já ganho, Gilmário!” comentou uma admiradora. “O Miro está na final!” atirou outra cibernauta no “post”