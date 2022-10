Designer Gio Rodrigues confessa que foi vítima de violência doméstica

O designer Gio Rodrigues esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no vespertino “Goucha”, na TVI, e confessou que já foi vítima de violência doméstica.

Gio Rodrigues contou que sofreu agressões psicológicas durante dois anos na relação anterior à que mantém com Edna Santos.

“No princípio, uma pessoa não dá conta quando isso que acontece. Mais tarde, já havia uma crítica e desconfiança e depois as coisas começam a crescer de tal forma. Lembro-me que, na altura, a palavra que eu mais usava era desculpa. Pedia desculpa por tudo, porque não queria ser chamado à atenção”, começou por revelar.

O estilista optou por não desvendar a identidade da pessoa e contou que a sua profissão estava na origem das grandes desconfianças da ex-companheira. “Sei que tenho uma profissão em que estou constantemente rodeado de mulheres bonitas e a pessoa que está ao meu lado, se não for uma mulher muito segura, acaba por sentir dúvidas”, explicou.

“Sou muito afetuoso, sou muito de toque e de abraço, mas acho que deixo as coisas bem delineadas. Passei a ser um alvo permanente de ciúme, que estava sempre em falha, tornava-se complicado porque eu começava a ter receio das minhas atitudes, de como me havia de vestir, se saísse à noite de como é que havia de me comportar”, acrescentou ainda.

“A pessoa foi-me manipulando, mas acho que não tinha a noção disso. Eu acho que o que estava na cabeça dela era tanto a questão da proteção, como o medo de perder. E eu achava que a culpa era minha – ‘se calhar estou a dar confiança a mais, se calhar estou a olhar para a pessoa de forma sedutora…’ – e isso condicionava as minhas atitudes. Eu não era feliz daquela forma. Até que um dia dizemos basta”, confessou.