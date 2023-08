Gisela João abandona concerto e é criticada pelo público

Gisela João atuou no festival Maré de Agosto, nos Açores. Contudo, abandonou a atuação a meio e está a ser alvo de críticas.

Gisela João foi cabeça de cartaz no festival Maré de Agosto, em Santa Maria, Açores, na passada sexta-feira, dia 25 de agosto. Contudo, terá abandonado o concerto a meio. Face à situação, a cantora tem sido alvo de críticas.

Nas redes sociais, a artista recebeu uma carta aberta de um fã, que se mostrou desapontado pela atitude de Gisela.

“Carta aberta. Cara Gisela João. Sou um amante do fado. Vou ao fado sempre que tenho oportunidade. Como vivo em Santa Maria não tenho muitas oportunidades, mas sempre que vou a Lisboa tento aproveitar ao máximo. Fui ao festival Maré de Agosto, como faço todos os anos. Não é um festival fácil para o fado. Compreendo em parte o seu desagrado. Mas só em parte. Adoro a sua voz, o seu fado, ouço com regularidade, no entanto o maior desapontado fui eu, eu e mais 100 ou 200 pessoas que ali estavam só para a ouvir. A sua atitude desapontou-me”, começou por escrever.

“Já ali, no mesmo palco, ouvi Camané, Carminho, Ana Moura, Mariza. Também para eles foi difícil, no entanto, foram espetáculos memoráveis. Porque não desistiram, porque respeitaram o público e quem os contratou. No seu caso, desrespeitou o público e sai de Santa Maria com má imagem… Por sua culpa. Eu vou continuar a ouvir a sua música, e na próxima oportunidade irei a um espetáculo seu, mas espero que me respeite enquanto espectador e apreciador da música e da artista Gisela João”, completou.

A cantora recebeu outros comentários como “Profissionalismo zero”, “Espero que Portugal inteiro saiba como te comportaste no maior festival dos Açores. Lamentamos” e “Adoramos meio concerto. Pena que não pagamos meio bilhete”.