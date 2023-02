Gisela Serrano chora a morte de amiga próxima: “Tão cedo”

Gisela Serrano está de luto depois da morte de uma amiga próxima. A empresária deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

A viver um momento de grande tristeza, Gisela Serrano recorreu ao perfil de Facebook para deixar um último testemunho de despedida à amiga, repleto de carinho e tristeza.

“Minha grande amiga, minha irmã, eu vou-te amar sempre. Deus assim o desejou… Tão cedo, tanto por viver, tantos sonhos… Descansa em paz, Rosarinho”, escreveu.

No início do ano, a empresária não poupou nas palavras sobre a diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, sobre o facto de não trabalhar em televisão. “Não me convidam, a Cristina deve estar zangada comigo”, atirou, no programa “Dois às 10”, da TVI.