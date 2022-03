Gisela Serrano confessa que está a tentar adotar há mais de dez anos

Gisela Serrano confessou, esta segunda-feira, que está a tentar adotar uma criança há mais de dez anos. Isto porque, segundo a fisioterapeuta, em Portugal existem muitas regras.

A antiga concorrente do “reality show” “Big Brother” esteve à conversa com Fátima Lopes no programa “A Tarde É Sua” (TVI) para recordar a sua participação na casa mais vigiada do país. No entanto, Gisela Serrano também falou sobre a vida pessoal.

“Amo o que faço. […] Gostava de ser atriz, mas não fui. Ninguém meteu uma cunha”, revelou a agora fisioterapeuta que trabalha numa clínica que está fechada devido à pandemia da Covid-19.

Gisela Serrano garantiu ainda que quer ser mãe. No entanto, está a ser muito complicado. “Em Portugal é super difícil porque existem regras e outras coisas que prefiro nem falar porque me revoltam. E pessoas como eu que estão dez anos há espera”, relatou.

“Eu estava num processo anterior [que demorou dez anos], sozinha, que era mais complicado e foi por água abaixo porque não deu certo [por causa] do sistema. Agora, com o Nuno [companheiro] estou há quatro anos”, explicou.

LEIA TAMBÉM: