Gisela Serrano testa positivo à covid-19 pela segunda vez: “Farta disto”

Gisela Serrano recorreu, esta quarta-feira, 5 de janeiro, às redes sociais para revelar que, mais uma vez, volta a estar infetada com a covid-19.

A ex-comentadora do “Big Brother” admitiu, no perfil de Instagram, que já está “farta” da pandemia, adiantando que terá de ficar mais dez dias em casa devido ao isolamento profilático.

“Mais dez dias em casa. Covid-19 pela segunda vez. Fogo, farta disto. Mas, desta vez estou bem, só a garganta está inflamada”, escreveu.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que se mostram preocupados com Gisela Serrano e que deixaram mensagens de apoio.

Recorde-se que, em julho do ano passado, a ex-comentadora do “reality show” da TVI tinha testado positivo à covid-19 tendo dado entrada no Hospital de Setúbal com sintomas fortes.