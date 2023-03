Gisela Serrano revela arrependimento por trocar SIC pela TVI

Gisela Serrano, ou a “mulher furacão” como ficou conhecida, marcou presença no vespertino “Júlia”, na SIC, e recordou a sua passagem pelo programa “Masterplan”, da mesma estação.

Em conversa com Júlia Pinheiro, Gisela Serrano confessou ainda algum arrependimento por ter trocado de estação.

“Hoje, com as redes sociais, eu tinha ganho uma fortuna. Eu era das pessoas mais vistas. No meu tempo eram os vídeos mais vistos”, começou por referir.

No entanto, a comunicadora revelou ainda um pouco de revolta com a imprensa e com o terceiro canal: “Devia ter tido ajuda. O que a SIC queria, que foi o que o Toy depois foi fazer, era a ‘Casa da Gi’. Só que eu não aguentava mais (…) não aguentava mais aquela produção toda”.

Já sobre o momento em que trocou a SIC pela TVI referiu: “Se eu soubesse o que sei hoje não tinha aceite porque tenho a certeza que se não tivesse dado aquele passo de sair da SIC para a TVI hoje estava a fazer uma novela, estava na SIC”.