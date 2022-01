Gisela Serrano revela que já desistiu da maternidade

Depois de vários anos a tentar engravidar, Gisela Serrano admitiu que já desistiu da maternidade.

A ex-concorrente do “Big Brother Famosos” e da “Casa dos Segredos”, de 49 anos, falou sobre a maternidade no programa “Dois às 10”, da TVI, e confessou que desistiu do processo de adotar uma criança.

“Já desisti. Em Portugal é complicado estar à espera de uma criança. As instituições estão cheias, há crianças praticamente todos os dias a ser colocadas nas instituições, mas há uma burocracia grande. Estás seis e sete anos à espera. Já não tenho paciência”, afirmou, em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

“É triste, estive quase 10 anos neste processo. Inscrevi-me sozinha para ter [um filho] sozinha, tinha todas as condições, mas depois casei”, acrescentou.

Gisela Serrano está casada com Nuno Pereira, há quase uma década.