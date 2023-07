Gisele Bündchen celebra o aniversário junto da irmã gémea

A modelo Gisele Bündchen recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens do aniversário junto da irmã gémea Patrícia.

Gisele Bündchen completou 43 anos na quinta-feira, 20 de julho, mas a modelo partilha a data com uma pessoa muito especial, a irmã gémea Patrícia.

Nas redes sociais, a modelo brasileira partilhou uma rara fotografia com a irmã e de alguns momentos em família.

“Queria agradecer a todos os que tiraram um tempinho para parabenizar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com minha irmã gémea e as nossas pequenas. Sinto-me abençoada por estar rodeada de tanto amor”, escreveu na legenda da publicação, onde era possível ver, além da irmã, a filha Vivian e a sobrinha.

Este foi o primeiro aniversário que Gisele passou separada de Tom Brady. Além de Vivian, o ex-casal tem um filho mais velho, Benjamim.