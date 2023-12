Gisele Bündchen passeia com os filhos na Disney, em Orlando

Para celebrar o aniversário dos filhos, Gisele Bündchen levou-os até à Disney World para um dia repleto de diversão em Orlando, nos Estados Unidos.

A Disney World, situada em Orlando, no estado de Flórida, nos Estados Unidos, é o destino de muitos para passar um dia divertido, rodeado de filmes conhecidos. Foi também o local escolhido por Gisele Bündchen para celebrar o aniversário dos filhos.

A modelo brasileira é mãe de Benjamin, que completou 14 anos no passado dia 8 de dezembro, e de Vivian, que completou 11 anos, no passado dia 5 de dezembro. Ambos os filhos são fruto da relação terminada com o atleta Tom Brady.

Nas redes sociais, a modelo partilhou várias imagens, que foram captadas no parque de diversões. “Mais um ano e aqui estamos novamente para comemorar o aniversário das crianças! Obrigada, Walt Disney World, nós divertimo-nos muito”, escreveu.