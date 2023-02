Gisele Bündchen regressa ao Carnaval no Brasil e recebe dois milhões de euros

Gisele Bündchen recebeu cerca de dois milhões de euros para marcar presença no Carnaval do Brasil, nomeadamente no Sambódromo do Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Depois de se ter divorciado, a modelo brasileira esteve em casa a divertir-se com amigos no camarote N1. No perfil de Instagram, a manequim partilhou um vídeo a sambar durante a festa.

Neste regresso ao Carnaval do Brasil, a ex-mulher de Tom Brady rentabilizou dois milhões de euros, de acordo com a “Folha de São Paulo”. Em troco da quantia monetária, Gisele Bündchen esteve três horas no mesmo camarote.

Sobre o retorno, a manequim afirmou que foi “muito especial”. “Foi muito especial voltar ao Carnaval e prestigiar esta festa tão linda da nossa cultura”, escreveu, no perfil de Instagram.

Em outubro do ano passado, a modelo confirmou o divórcio do ex-jogador de futebol americano. “Com muita gratidão pelo nosso tempo juntos, finalizamos amigavelmente o nosso divórcio”, referiu a modelo.

O ex-casal tem em comum dois filhos, Benjamim, de 12 anos e Viviane, de nove.