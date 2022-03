Gonçalo Diniz revela plano para o dia de aniversário de Sofia Cerveira

Gonçalo Diniz revelou, esta quinta-feira, 25 de fevereiro, o plano que tem para passar o dia de aniversário de Sofia Cerveira, que completa 46 anos.

É dia de festa em casa do ator. É que a companheira do intérprete celebra mais um ano e, por isso, fez questão de partilhar com os seguidores o plano que preparou para esta data especial.

“Parabéns, meu amor, pelos teus 46! Hoje é dia de festa na aldeia! A ‘big mama’ faz anos”, começou por escrever.

“Temos pequeno-almoço de carinho com mimos e abraços. Almoço de ternura e alegria com uma pitada de harmonia e ao jantar tenho reservado muito amor no forno com tempero de gargalhadas e trufas de paixão… e a sobremesa é por conta do chef (não se revela). Viva a Sofia!” completou.

Gonçalo Diniz e Sofia Cerveira têm uma filha em comum, Vitória.