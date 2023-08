Gonçalo Diniz de volta a Portugal após ter estado na Argentina em trabalho

Gonçalo Diniz embarcou numa nova aventura, na qual pousou na Argentina, em trabalho. Contudo, o ator já regressou a Portugal.

Há sensivelmente uma semana e meia, Gonçalo Diniz embarcou numa nova aventura. O ator rumou até à Argentina para trabalhar. “Aqui vou eu de novo. Quem corre por gosto não cansa… Bora lá Argentina”, escreveu.

Trabalho acabado, malas feitas. Gonçalo já está de volta a Portugal e contou sobre o seu percurso de regresso que durou… 29 horas. “E assim foi… Depois de 29 horas de jornada, finalmente chego ao meu destino, Lisboa!”, disse.

“Valeu a forma como me organizei para descansar, comer bem e beber muita, muita, muita água. Vi três filmes excelentes, acabei um livro e ainda tive tempo para meter conversa com um casal que durante duas horas trocámos experiências e vivências que só enriquecem a alma e não pude deixar de reparar que durante a nossa conversa estiveram sempre de mãos dadas”, completou.

Saído do aeroporto, o ator foi recebido com um “abraço gigante” mal entrou em casa. “‘Papá, que saudades, já chegaste. Bora brincar?’ Claro querida, vamos brincar do quê? ‘Olha do quê?! Fazer as nossas palhacices’”, contou, referindo-se à filha.