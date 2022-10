Gonçalo Diniz emociona-se com a filha em passeio na praia

O ator Gonçalo Diniz mostrou-se muito emocionado com a filha durante um passeio em família na praia.

O calor que se faz sentir neste início de outubro ainda é propício a passeios à beira-mar e foi isso que fizeram Gonçalo Diniz e a família. No perfil de Instagram, o ator partilhou uma conversa com a filha, Vitória, fruto da relação com a apresentadora Sofia Cerveira.

“‘Papá vamos ver o pôr do sol à praia, eu quero apanhar o sol com MÃOZINHA de LEGO’ (mãozinha de Lego? Não aguento…)”, desabafou o ator nas redes sociais.