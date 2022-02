Gonçalo Diniz indignado com falta de controlo no aeroporto

Gonçalo Diniz mostrou-se, esta segunda-feira, 1 de fevereiro, indignado com a falta de controlo no aeroporto de Lisboa.

Depois de ter estado em Madrid, Espanha, a trabalhar na sua formação no Estúdio Corazza, o ator está de regresso ao nosso país. No entanto, assim que chegou ao aeroporto de Lisboa, o intérprete ficou decepcionado com a falta de medidas de segurança.

“Como é possível num país em que está a morrer tanta gente não há controlo sanitário? Eu fiz teste em Madrid, fiz teste quando fui para Espanha e lá pediram o resultado do teste”, contou.

“Porquê aqui não? Alguém por favor que me explique como é que qualquer pessoa entra em Portugal sem controlo? Não consigo entender”, acrescentou Gonçalo Diniz, pedindo de seguida aos seguidores para que partilhassem a mensagem.