Gonçalo Diniz grava série “Sem Limites” em Espanha

Gonçalo Diniz encontra-se em Espanha a gravar a série espanhola para a Amazon “Sem Limites”.

O ator português está no elenco do recente projeto da plataforma de streaming, com os atores Rodrigo Santoro e Álvaro Morte.

As filmagens da trama estão a decorrer no País Basco e na cidade de Navarra, que irá contar a história da primeira circum-navegação em barco, coincidindo com o ano do quinto centenário da expedição original.

“Sem Limites” terá quatro episódios de 60 minutos, filmados em Espanha e na República Dominicana.

A estreia será exclusiva na Amazon Prime em Portugal, Espanha, França, Itália, Holanda, Reino Unido, Andorra, América Latina e Estados Unidos.