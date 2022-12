Gonçalo Diniz lembra João Ricardo e como os dois inspiraram um seguidor na prevenção do cancro

Gonçalo Diniz lembrou, esta quarta-feira, 28 de dezembro, o ator João Ricardo, que perdeu a vida aos 53 anos, na luta contra um tumor na cabeça, para fazer um desabafo.

O ator contou, no perfil de Instagram, que conseguiu passar a mensagem, que comunicava com o amigo e artista, para que as pessoas fossem fazer o rastreio para detetar a doença cedo.

“Querido João, Meu príncipe amado! Tive uma notícia maravilhosa. Lembras quando falámos que somos pessoas que temos que ajudar os outros e passar a mensagem de fazer rastreios?” começou por escrever o intérprete na legenda de duas imagens de João Ricardo no hospital.

“Pois é… querido irmão tive mais uma pessoa a agradecer porque nos ouviu e não teve problemas, nem quimioterapia, pois foi detetado a tempo. Olha que delícia!” acrescentou o artista.

Gonçalo Diniz assumiu que terminou o ano da melhor forma: “Não podia acabar o ano mais feliz. Missão cumprida. Continuamos a fazer ‘magia’ nos corações e na vida das pessoas, como combinámos. Está a dar certo. Tenho muitas saudades tuas. Até já”.

No final, o ator apelou aos seguidores para fazerem o rastreio. “Faça rastreio. Para os mais sensíveis aqui vai uma frase digna de João Ricardo: ‘honro a ambivalência poética de uma cicatriz… aqui doeu, aqui sarou’”, rematou.