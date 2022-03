Gonçalo Diniz recorda luta contra o cancro: “Sou eu quando soube que estava curado”

Gonçalo Diniz recordou, este sábado, 18 de dezembro, o exame final que fez na luta contra o cancro, desejando “muita força e pensamento positivo” para quem está na mesma situação.

O ator, de 49 anos, recorreu ao perfil de Instagram para lembrar a fase final da sua batalha contra a doença. O intérprete partilhou com os admiradores uma imagem do seu exame final.

“Este sou eu no dia do exame final quando soube que estava curado! Imagem PET”, começou por escrever.

De seguida, o artista agradeceu à vida pela oportunidade. “Sobrevivi e não deixo de agradecer à vida em primeiro lugar por me dar uma segunda chance de continuar por aqui na minha missão”, afirmou.

Seguiram-se os agradecimentos aos profissionais de saúde e à companheira, Sofia Cerveira: “Depois ao meu médico André Mansinho e a toda equipe do hospital Santa Maria que foram fantásticos e a ti Sofia Cerveira por estares incansavelmente do meu lado com essa luz e por me teres dado a minha grande Vitória”.

“Desejo a todas as pessoas que estão a passar pelo mesmo muita força e pensamento positivo. Ajuda muito. Bom fim de semana”, rematou.