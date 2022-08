Gonçalo Quinaz agradece carinho: “Aquilo que faço não é só para mim”

Gonçalo Quinaz agradeceu, esta quarta-feira, 17 de agosto, o carinho que tem recebido do público que assiste ao seu trabalho como comentador da rubrica “Hora de Verão” no “Dois às 10” (TVI).

O antigo jogador de futebol aceitou o desafio da estação privada e tem integrado o painel de comentadores da rubrica “Hora de Verão” do programa das manhãs do quarto canal com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

No InstaStories, ferramenta do Instagram, o antigo atleta agradeceu as mensagens de carinho dos seguidores.

“Estas são as mensagens que me fazem crer que estou no caminho certo, caminho esse de aprendizagem e crescimento todos os dias”, escreveu, mostrando de seguida várias mensagens que recebeu.

“Obrigado! Porque aquilo que faço não é só para mim, é para vocês!” agradeceu.

Além de Gonçalo Quinaz, também fazem parte da “Hora de Verão” Merche Romero e Luísa Castel-Branco. Trata-se de uma rubrica do “Dois às 10” em que são comentados os assuntos do mundo dos famosos.