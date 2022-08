Gonçalo Quinaz de férias com a namorada, Jéssica Maria, no México

Gonçalo Quinaz está de férias com a namorada, Jéssica Maria, no México. Os dois publicaram as primeiras fotos juntos desta aventura nas redes sociais.

O comentador de “cor de rosa” do programa “Dois às 10” (TVI) viajou até ao destino paradisíaco com a companheira. Os dois têm estado a desfrutar da gastronomia local, apanhar banhos de sol e passear.

No perfil de Instagram, a namorada do antigo futebolista publicou várias fotografias do casal.

Lembre-se que os dois namoram há uns meses. O casal anunciou a relação amorosa publicamente durante a participação de Gonçalo Quinaz no “reality show” “Big Brother – Desafio Final”, da TVI.