Gonçalo Quinaz desmente acusações de violência doméstica

Gonçalo Quinaz desmentiu as alegadas acusações de violência doméstica que surgiram depois de ter terminado o namoro com Jéssica Nogueira.

Depois do fim do relacionamento com a ex-concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI), o antigo jogador de futebol garantiu, no perfil de Instagram, que as acusações são falas e, por isso, vão ser tomadas medidas.

“A violência doméstica é um flagelo que continua a tirar vidas a mulheres e homens em todo o ponto do globo. Em Portugal só no ano passado foram tiradas 32 vidas. É um crime grave, bárbaro, atroz, hediondo que se coaduna com um padrão de comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso sobre o outro. Esta estatuído no artigo 152 do Código Penal Português”, pode ler-se no comunicado.

“Esta notícia é um ultraje a todas as pessoas que sofrem diariamente deste crime. É um ultraje a todos os familiares das vítimas que partiram. É um ultraje à minha pessoa, como homem, como cidadão, como pai. É a forma mais baixa e reles de se colocarem interesses pessoais acima da verdade”, prossegue.

“Não admitirei que atentem contra a minha honra desta forma, assim, estas acusações serão tratadas em sede própria”, concluiu Gonçalo Quinaz numa nota divulgada.