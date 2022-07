Gonçalo Quinaz e as críticas: “Fazem-me perceber o quanto sou importante”

Gonçalo Quinaz explicou, esta quarta-feira, a forma como lida com as pessoas que não gostam do seu trabalho, depois de ter sido questionado por um seguidor.

O novo comentador dos famosos no programa “Dois às 10”, da TVI, reagiu à questão de um cibernauta sobre a forma como encara com as críticas que surgem diariamente ao seu trabalho.

“Preciso dessas pessoas cada vez mais e mais, fazem-me perceber todos os dias o quanto sou importante. Que não acabem nunca”, disse.

Além do papel de comentador, recentemente, o ex-futebolista, de 37 anos, estreou-se como repórter no programa “Somos Portugal”, da TVI, ao lado de Mónica Jardim, Santiago Lagoá e Fanny Rodrigues.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, o ex-atleta admitiu ter sido viciado em sexo, referindo que acabou por se deslumbrar por ter uma vida sempre “facilitada” devido ao futebol.

“O único vício que tive, se é que pode ser considerado um vício, é a dada altura… posso ter entrado e aderido ao sexo feminino em muitos momentos, quando não tinha necessidade nenhuma”, afirmou.