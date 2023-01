Gonçalo Quinaz esclarece alegada reconciliação com ex-mulher

Gonçalo Quinaz esclareceu a alegada reconciliação com a ex-mulher, Pamela Augusto, com quem viajou no final do ano passado para Paris, França.

O comentador do “Dois às 10”, da TVI, aproveitou a emissão do matutino para esclarecer que a viagem com a ex-companheira não se tratou de uma reatamento da relação amorosa, mas sim de um momento em família.

“Fazemos tudo pelo bem dos nossos filhos”, afirmou.

Apesar de ter confirmado que se tratou de uma viagem de família, o ex-jogador de futebol confessou que Pamela Augusto vai ser sempre a mulher da sua vida. “Nunca o neguei”, disse.

Gonçalo Quinaz e a ex-companheira têm em comum os filhos Martim e António. Por sua vez, o ex-atleta também é pai de Nairon, que nasceu durante a relação com Nereida Gallardo.