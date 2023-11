Gonçalo Quinaz pediu a namorada em casamento e não obteve resposta

Gonçalo Quinaz voltou a juntar-se à mãe dos seus filhos, Pamela Augusto. O comentador pediu a namorada em casamento, mas esta não respondeu.

Depois de muitos anos separados, Gonçalo Quinaz e Pamela Augusto, mãe dos filhos do ex-concorrente do “Big Brother”, voltaram a juntar-se. Em maio, o comentador pediu a namorada em casamento, na Disneyland Paris, em frente aos filhos do casal. Contudo, na espera de um final feliz, a companheira não lhe deu uma resposta.

“É um assunto um pouco delicado para mim. Tive o cuidado de escolher a Disney, em Paris, para pedir a Pamela em casamento. E ficamos por aqui”, contou no programa “Dois às 10” desta quinta-feira, questionado por Cláudio Ramos.

A companheira do comentador apenas deu-lhe um abraço. Sem resposta. “Ainda estou a tentar dar-lhe a volta. Tudo ali muito contente à minha volta, a aplaudir e ela quase sentiu a obrigação de me dar um abraço. Porque ela ainda não tinha aceitado voltar para mim e esquecido algumas coisas”, acrescentou.

“Ela está a ponderar, mas está mais inclinada para o ‘sim’. Estou a atravessar uma fase fantástica da minha vida e que assim seja por longos anos”, concluiu.