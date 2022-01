Gonçalo Quinaz revela que TVI está a preparar novo “reality show”

Gonçalo Quinaz revelou, num direto de Instagram desta quarta-feira, que a TVI está a preparar um novo “reality show” para estrear em setembro.

O ex-concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” foi um dos convidados do direto de José Castelo Branco no Instagram. Durante a conversa, em que também participou Bruno Savate, o ex-jogador revelou que vai existir um novo “reality show”.

“Vai começar agora outro ‘reality’ e você tem de entrar connosco”, atirou o ex-futebolista, convidando José Castelo Branco a entrar consigo num próximo programa da TVI. “Não sei se vai começar tão cedo”, ripostou o “socialite”.

“Vai! Lá para setembro. O Zé tem de entrar, nem que seja um mesinho”, disse Gonçalo Quinaz. No entanto, José Castelo Branco acabou por recusar a proposta.