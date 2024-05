Gonçalo Ramos festeja título ao lado da namorada

O Paris Saint-German venceu o Toulouse este domingo, 12 de maio, e sagrou-se campeão da Liga Francesa. Gonçalo Ramos festejou ao lado da namorada.

Para a 33º mão do campeonato francês, o Paris Saint-German recebeu o Toulouse no Parque dos Príncipes. Apesar de ter perdido a partida, o clube de Gonçalo Ramos sangrou-se campeão, depois do Mónaco ter perdido para o Lyon.

Nos festejos da vitória, o avançado português contou com a presença da namorada, Margarida Amaral Domingues. Nas redes sociais, partilharam alguns fotografias, onde surgem sorridentes com a taça.

Recorde-se que, após ter-se sagrado campeão na época de 2022/23, o atleta deixou o Benfica e rumou, juntamente com a cara-metade, para Paris.