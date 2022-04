Gonçalo Uva foi alvo de ataque informático. E Carolina Patrocíno faz apelo

Carolina Patrocínio pediu ajuda aos fãs após o seu marido, Gonçalo Uva, ter sido alvo de um ataque informático. A apresentadora quer perceber o que se faz neste tipo de situação.

A apresentadora do programa “Fama Show” mostrou-se muito preocupada no Instagram depois de o seu marido ter sido vítima de um hacker, que entrou na conta do companheiro nas redes sociais.

Através de um vídeo, a comunicadora da SIC apelou aos admiradores que a ajudassem neste momento para conseguir apanhar o infrator e o que se deve fazer perante este episódio insólito.

Os últimos dias de Carolina Patrocínio não têm sido fáceis. Além do ataque do hacker, a profissional da estação privada viveu dias difíceis depois do seu pai ter estado internado num estado “muito grave” no hospital.

LEIA TAMBÉM: