Gordon Ramsay esteve em Portugal a gravar episódio de “Uncharted”

Gordon Ramsay, um dos “chef’s” de cozinha mais conhecidos do Mundo, esteve em Portugal a gravar um episódio da série “Gordon Ramsay Uncharted”.

Ficou celebrizado por apresentar “Hell’s Kitchen”, entre outras dezenas de programas de culinária e agora viaja pelo mundo à procura dos melhores produtos, no programa “Gordon Ramsay Uncharted”.

A rota passou por Portugal e pelas Vinhas de Colares, adianta a revista “Magg”, que cita o canal que exibe o formato, o “National Geographic”.

O episódio contou com o enólogo Hélder Cunha, que levou o cozinheiro britânico a conhecer as vinhas com 200 anos que estão em areia de duna, o que espantou Gordon Ramsay.

Segundo a “Magg”, no mercado americano, este episódio vai estrear-se já na próxima segunda-feira, 7 de junho, no National Geographic, desconhecendo-se, para já, a exibição em Portugal.