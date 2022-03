Goucha: “A minha mãe apaixonou-se e casou-se com o filho do patrão”

O apresentador revelou que a mãe casou-se com o filho do patrão sem ninguém saber, devido à oposição da família do pai.

Manuel Luís Goucha, de 65 anos, contou, esta sexta-feira, no “Você na TV”, que descobriu detalhes sobre a família, nomeadamente a história do casamento dos pais. Aos 97 anos, a mãe do apresentador admitiu que trocou alianças em segredo com o filho do patrão.

“A família do meu pai, os Gouchas, não concordaram com o casamento da minha mãe com o meu pai. A minha mãe é mais velha que o meu pai, o meu pai tinha 20 anos e a minha mãe 29. O meu avô era dono do salão de beleza onde a minha mãe trabalhava. A minha mãe apaixonou-se e casou-se com o filho do patrão”, contou.

“Resultado? Foram despedidos”, acrescentou, explicando que o pai trabalhava no mesmo salão da mãe, mas como gerente.

Recorde-se que a mãe e o pai de Goucha separam-se anos mais tarde.