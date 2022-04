Manuel Luís Goucha acorda com pavão na varanda

Manuel Luís Goucha foi surpreendido por um pavão, durante a manhã desta sexta-feira, que surgiu na varanda de casa.

O apresentador do programa das tardes da TVI acordou com um visitante especial na sua varanda: um pavão. O comunicador não hesitou em fotografar o animal e partilhar o momento insólito com os seguidores no Instagram.

“Acordei com um pavão na varanda!” escreveu o profissional da estação de Queluz de Baixo.

Diversos internautas elogiaram o pavão. “Que lindo”, “Que belo acordar”, “Lindíssimo”, “Que sorte” e “Viver junto da natureza é um privilégio” foram alguns dos comentários que surgiram na publicação.