Goucha contente com a estreia de Maria Botelho Moniz na TVI

Manuel Luís Goucha elogiou publicamente a estreia de Maria Botelho Moniz na TVI com o programa solidário “Nunca Desistir”, transmitido durante a tarde deste domingo.

A dupla de apresentadores esteve de passagem pela condução do formato televisão que durante a tarde deste domingo fez companhia ao público do quarto canal. Esta foi a primeira vez de Maria Botelho Moniz na TVI.

O comunicador do matutino “Você na TV!” fez questão de parabenizar a nova cara da estação de Queluz de Baixo.

“Parabéns, Maria, (tenho queda para as Marias e assim nunca me engano no nome!). Foi muito bom ‘apadrinhar’ a tua estreia em domingo de Páscoa, na TVI. Que aqui sejas muito feliz”, desejou Manuel Luís Goucha no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-5Gr8rFAwY/

Recorde-se que Maria Botelho Moniz foi contratada pela TVI para integrar a equipa de trabalho da próxima edição do “reality show” “Big Brother”, com Ana Garcia Martins, Mafalda Castro e Cláudio Ramos.

Entretanto a estreia da casa mais vigiada do país ficou adiada devido à Covid-19 e ao Estado de Emergência decretado pelo Governo, depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter considerado o coronavirus como pandemia.

